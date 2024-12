Le Grand-Bornand - Biathletin Julia Tannheimer muss beim Weltcup in Le Grand-Bornand aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start im Verfolgungsrennen verzichten. Wie Mannschaftsärztin Katharina Blume erklärte, geschehe dies aus Vorsicht, nachdem die 19-Jährige am Vortag im Sprint kein gutes Befinden gehabt habe. „Um kein Risiko einzugehen, wird sie heute die Verfolgung auslassen. Im Verlauf des Tages entscheiden wir, ob eine Teilnahme am morgigen Massenstart aus medizinischer Sicht sinnvoll ist“, sagte die Teamärztin.

Nachwuchshoffnung Tannheimer hatte nach zwei Schießfehlern Rang 53 im Sprint belegt. „Sie ist etwas müde“, hatte Damen-Coach Sverre Olsbu Röiseland anschließend gesagt.