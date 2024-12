Toronto - Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den siebten Sieg in Serie eingefahren. Ohne den erkrankten Maximilian Kleber siegten die Mavs bei den Toronto Raptors mit 125:118 (70:54).

Luka Doncic glänzte mit einem weiteren sogenannten Triple Double, erzielte 30 Punkte und kam zudem auf 13 Rebounds und elf Assists. Unter anderem gelang Doncic mit ablaufender Uhr der ersten Halbzeit ein Dreier von kurz hinter der Mittellinie. Auch die anderen beiden Starspieler der Mavs überzeugten, Kyrie Irving erzielte 29 Punkte, Klay Thompson 20. Dallas liegt dank seiner Siegesserie mittlerweile auf Platz zwei der Western Conference.

Hartenstein mit Double Double

Das beste Team im Westen sind die Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein. Der deutsche Center kam beim 119:109 (77:51) bei den New Orleans Pelicans auf je zwölf Punkte und Rebounds sowie fünf Assists. Bester Werfer der Thunder war Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten. Bei New Orleans fehlte Weltmeister Daniel Theis erneut wegen Nackenproblemen.

Der deutsche Rookie Ariel Hukporti erzielte bei der 111:120-Niederlage seiner New York Knicks gegen die Detroit Pistons neun Punkte, so viele wie bislang noch nie in seiner ersten Spielzeit in der NBA.

Ein überraschender Sieg gelang den Washington Wizards. Das schwächste Team der Liga gewann nach 16 Niederlagen in Serie gegen die Denver Nuggets mit 122:113 - trotz 56 Punkten von Denvers Starspieler Nikola Jokic.