Nach seinem letzten Olympia-Rennen von Paris gönnt sich Topschwimmer Lukas Märtens etwas. Der 22-Jährige will Erinnerungen aus der Kindheit auffrischen - und ordentlich feiern.

Olympia in Paris

Lukas Märtens will jetzt Paris genießen.

Paris - Mit Gold dekoriert und nach harten Tagen mit vielen Rennen will Lukas Märtens die Olympiastadt Paris nun außerhalb der Schwimmhalle genießen. „Auf jeden Fall möchte ich nochmal ins Disneyland“, sagte der Olympiasieger über 400 Meter Freistil. „Da war ich früher zwei, drei Mal.“ Die Erinnerungen sollen nun aufgefrischt werden. „Ich denke, ich habe jetzt noch bessere Erinnerungen an Paris als damals schon. Von daher werde ich es genießen.“

Märtens hatte zum Abschluss seiner Olympia-Rennen den achten Platz auf seiner Nebenstrecke 200 Meter Rücken belegt. „Es gibt viele Termine, die ich jetzt noch zu bearbeiten habe. Aber natürlich: Auch Zeit zum Feiern muss sein“, sagte er.

Auf die Frage, ob er nun auch bei alkoholischen Getränken ordentlich zuschlagen könne, sagte Märtens: „Nein, ich fass' Alkohol gar nicht an. Das war ein Spaß.“ Er wolle in den nächsten Tagen mal schauen, „wie viele Bier reinpassen“, sagte der 22-Jährige mit einem Lächeln. „Aber nichtsdestotrotz: Ich habe auch noch ein Team, das auch noch performen muss. Von daher muss ich da auch ein bisschen schauen, dass ich die nicht zu sehr ablenke.“

Die Schwimm-Wettkämpfe in der La Défense Arena dauern noch bis Sonntag. Märtens will noch bis zum 12. August in Paris bleiben.