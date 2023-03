Maria in zweiter Runde in Indian Wells - Niemeier verliert

Indian Wells - Tatjana Maria hat beim Masters in Indian Wells im Gegensatz zu Jule Niemeier die zweite Runde erreicht. Maria gewann ihr Erstrunden-Duell mit Jasmine Paolini aus Italien am Donnerstag souverän 7:5, 6:1. Die 35-Jährige trifft als nächstes auf die an Nummer acht gesetzte Russin Daria Kasatkina.

Auf Rang 70 der Weltrangliste ist Maria derzeit die deutsche Nummer eins vor Niemeier, die auch bei dem mit 8,8 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien nicht aus ihrer Ergebniskrise herausfand. Gegen Katerina Siniakova aus Tschechien lieferte sich die 23 Jahre alte Dortmunderin harte Kämpfe um jeden Punkt und unterlag 5:7, 4:6. Niemeier steht in der WTA-Rangliste auf Position 72.