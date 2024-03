Basketball-Superstar Luka Doncic hat in der NBA das nächste Triple-Double mit 30 Punkten erzielt. Für Dennis Schröder wird eine Playoff-Teilnahme immer schwieriger.

Detroit (dpa) – - Luka Doncic hat die Dallas Mavericks mit seiner nächsten Galavorstellung zu einem 142:124 (69:65)-Auswärtserfolg bei den Detroit Pistons geführt. Der Superstar erzielte 39 Punkte, zehn Rebounds und zehn Assists.

Im sechsten Spiel nacheinander legte Doncic damit ein Triple-Double auf, also zweistellige Werte in drei Kategorien, und erzielte mindestens 30 Zähler. Er ist der erste Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Liga mit einer solch langen Serie. Zuvor war Russell Westbrook auf fünf solcher Partien nacheinander gekommen.

Die Mavericks taten sich mit dem zweitschwächsten Team der NBA bis zur Pause schwer, gewannen das dritte Viertel dann aber mit 35:23 und setzten sich in der Folgezeit auf bis zu 25 Zähler Differenz ab. Der deutsche Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber blieb in seinen 17 Minuten auf dem Parkett ohne Punkte, holte sich aber sechs Rebounds. Die Texaner bleiben in der Western Conference Achter.

Schröder verliert mit Brooklyn

Die Brooklyn Nets um Weltmeister Dennis Schröder haben es verpasst, weiter an die Playoff-Plätze in der Eastern Conference heranzurücken. Die Mannschaft aus New York verlor bei den Charlotte Hornets mit 99:110 (52:63) und hat damit weiter vier Siege weniger auf dem Konto als die zehntplatzierten Atlanta Hawks. Schröder erzielte zwölf Punkte, sechs Rebounds und sieben Assists.

Daniel Theis gelang mit den Los Angeles Clippers hingegen ein Comeback-Erfolg. Beim 112:102 (46:57)-Heimsieg gegen die Chicago Bulls kam der Weltmeister auf sechs Punkte. Die Clippers kamen von einem Elf-Punkte-Rückstand zur Pause im dritten Viertel zurück und entschieden die Partie dank eines starken Schlussabschnitts für sich. Damit bleiben die Clippers im Westen auf Platz vier.