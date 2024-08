Der Einzug in einen olympischen 100-Meter-Endlauf ist der große Traum von Gina Lückenkemper. Erfüllen kann sie ihn sich auch in Paris nicht.

Saint-Denis - Gina Lückenkemper muss weiter auf ihr erstes Olympia-Finale über 100 Meter warten. Die beste deutsche Sprinterin schied in Saint-Denis im Halbfinale als Vierte in 11,09 Sekunden aus. Für das Weiterkommen hätte die Doppel-Europameisterin von 2022 einen der ersten beiden Plätze belegen oder eine schnellere Zeit laufen müssen.

„Es hat einfach nicht gereicht, es ist einfach nur ärgerlich“, sagte Lückenkemper zu ihrem Aus. Schneller als die 27-Jährige waren Siegerin Tia Clayton aus Jamaika in 10,89 Sekunden, die Britin Daryll Neita in 10,97 Sekunden und Twanisha Terry aus den USA in 11,07 Sekunden. Terry schaffte es damit noch in den Endlauf.

Lückenkemper sagte, ihr erster Gedanke sei danach gewesen: „Das kann doch jetzt nicht wirklich ernst sein. Der Ärger ist erst einmal groß. Vor allem, weil es eine Zeit war, die ich voll drin hatte. Ich habe es heute einfach nicht auf die Bahn gebracht.“

Nach Tokio-Fehlen jetzt große Chance

Die schnellste Zeit in den Halbfinals lief Julien Alfred aus St. Lucia in 10,84 Sekunden. Sha'Carri Richardson aus den USA wurde im gleichen Halbfinale Zweite in 10,89 Sekunden. Die Weltmeisterin fehlte vor drei Jahren in Tokio nach einem positiven Cannabis-Test.

Die dreimalige Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika fehlte überraschend im Halbfinale. Medienberichten zufolge soll sie ebenso wie Richardson mit Verspätung in das Stadion gelassen worden sein, in dem sich die Athletinnen und Athleten neben dem Stade de France aufwärmen. Der Leichtathletik-Weltverband nannte eine Verletzung als möglichen Grund.

Landsfrau Elaine Thompson-Herah, die 2016 in Rio und 2021 jeweils Gold holte, fehlt nach einem Achillessehnenriss diesmal. Auch Mitfavoritin Shericka Jackson aus Jamaika verzichtete angeschlagen auf einen Start.