Winterberg - Der dreimalige Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat seinen achten Erfolg im Gesamtweltcup verpasst.

Der 33-Jährige konnte seine lange Zeit erfolgreiche Aufholjagd nicht krönen und wurde Gesamt-Zweiter hinter dem Italiener Dominik Fischnaller. Das zwölfte und letzte Einsitzer-Rennen der Saison in Winterberg beendete der 13-malige Weltmeister als Siebter; als Fünfter baute der Südtiroler Fischnaller seinen Vorsprung in der Gesamtwertung sogar noch aus.

Loch lag vor dem Finale im Hochsauerland 36 Zähler hinter Fischnaller, am Ende waren es dann 45 Punkte. „Ich bin trotzdem megahappy“, sagte Loch.

Weltcup-Sieg in Winterberg geht an Langenhan

Das letzte Einsitzer-Rennen der Saison gewann Max Langenhan - mit Bahnrekord. Für den Vize-Weltmeister war es der sechste Weltcup-Erfolg in Serie, er verbesserte sich in der Weltcup-Gesamtwertung noch auf Platz drei. Der Thüringer hatte die ersten fünf Rennen des Winters verletzt pausieren müssen. „Fantastisch, das nach so einer Saison noch so ein dritter Platz rauskommt, das hätte auch niemand gedacht“, sagte Langenhan.

„Auch, wenn es bei der WM nicht ganz für den Sieg gereicht hat. Respekt für die Weltcup-Auftritte, die er in den letzten Wochen gezeigt hat“, sagte Bundestrainer Norbert Loch über Langenhan.