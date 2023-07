Mauriac - Die deutsche Straßenrad-Meisterin Liane Lippert liegt bei der Tour de France Femmes weiter auf dem zweiten Gesamtrang.

Die 25 Jahre alte Friedrichshafenerin erreichte auf der dritten Etappe über 147,2 Kilometer von Collonges-la-Rouge nach Montignac-Lascaux mit dem Hauptfeld das Ziel und liegt nun 55 Sekunden hinter der belgischen Gesamtersten Lotte Kopecky, die auch dank der Bonussekunden sechs Sekunden herausfuhr.

Den Tagessieg sicherte sich im Sprint die Niederländerin Lorena Wiebes vor ihrer Landsfrau Marianne Vos. Lippert hatte tags zuvor die zweite Etappe gewonnen und für den ersten deutschen Sieg bei der 2022 neu ins Leben gerufenen Frankreich-Rundfahrt der Frauen geholt.

Zur tragischen Figur avancierte die Belgierin Julie van de Velde, die fast 60 Kilometer an der Spitze gefahren war und erst auf der Zielgeraden vom Feld eingeholt wurde.

Die zweite Auflage der Frauen-Radrundfahrt wurde am Sonntag in Clermont-Ferrand gestartet. Über acht Etappen führt die Tour durch den Südwesten Frankreichs und endet am kommenden Sonntag in Pau.