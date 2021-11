Linken-Chefin Wissler: Volle Stadien nicht verantwortbar

Berlin - Linken-Chefin Janine Wissler lehnt volle Ränge

in den Fußballstadien inmitten der schwierigen Corona-Lage ab.

„Angesichts der Situation auf den Intensivstationen sind volle Stadien und volle Weihnachtsmärkte nicht verantwortbar“, sagte

Wissler dem „Tagesspiegel“. Bei so hohen Infektionszahlen biete 2G keinen ausreichenden Schutz.

Trotz der Zuspitzung des Infektionsgeschehens dürfen Zehntausende am Wochenende die Stadien der Fußball-Bundesliga besuchen. Es gilt zumeist eine 2G-Regelung für geimpfte und genese Zuschauer. In Sachsen soll es allerdings von Montag an drei Wochen lang wieder Geisterspiele geben.