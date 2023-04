Liebeserklärung an LeBron: Teamkollegen blöken wie Ziegen

Salt Lake City - Die eher ungewöhnliche und manchem vielleicht peinliche Art der Anerkennung nahm NBA-Superstar LeBron James stoisch zur Kenntnis.

Während der Ausnahme-Basketballer nach dem wichtigen 135:133-Sieg nach Verlängerung bei den Utah Jazz Journalisten in der Umkleidekabine Rede und Antwort stand, blökten seine Teamkollegen laut und anhaltend wie Ziegen.

Doch King James verzog keine Miene. Denn die Aktion war eine Liebeserklärung an ihren besten Spieler und keine Verhöhnung. Goat bedeutet im Englischen zwar Ziege, ist aber gleichzeitig auch der Begriff für „GOAT“ (Greatest Of All Time - Bester aller Zeiten). James kennt das Ritual bereits, seine Mannschaft hat schon vorher das ein oder andere Mal Ziegengeräusche von sich gegeben.

Der 38-jährige James hatte im viertletzten Spiel der NBA-Hauptrunde 27 Sekunden vor Schluss den Erfolg perfekt gemacht und seine 37-Punkte-Leistung gekrönt.

Die fünf zusätzlichen Minuten Belastung in der Verlängerung hätten sich die Lakers mit Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder aber sparen können. Gleich zweimal gab das Team in der zweiten Hälfte eine zweistellige Führung aus der Hand, bei auslaufender Uhr verfehlte James einen Korb aus kurzer Distanz. Doch dann versenkte er den entscheidenden Ball. „Ich musste unbedingt wiedergutmachen, dass ich den Layup am Ende der regulären Spielzeit vergeigt hatte“, sagte James.