Bad Dürrheim - Liane Lippert hat ihren Titel verteidigt und erneut die deutsche Straßenrad-Meisterschaft gewonnen.

Die 25-Jährige aus Friedrichshafen vom Movistar Team women setzte sich vorzeitig ab und genoss nach 135 Kilometern zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim mit erhobenen Armen die Solo-Zieldurchfahrt. Es war ihr insgesamt dritter deutscher Meistertitel, 2018 hatte sie das Straßenrennen ebenfalls schon mal gewonnen.

„Es war besonders hier mit der Hammer-Atmosphäre, den Sieg solo zu holen“, sagte Lippert beim SWR und freute sich, dass sie ihrer Mutter so auch noch ein Geschenk zu deren Geburtstag machen konnte.

Mit 1:07 Minuten Rückstand kam Kathrin Hammes vom Team EF Education-Tibco-SVB auf Rang zwei. Im Sprint mit 1:13 Sekunden Rückstand auf Lippert schaffte es Romy Kasper von AG Insurance - Soudal Quick Step auf Platz drei.

Am Freitag hatte sich Mieke Kröger als schnellste Fahrerin beim Zeitfahren durchgesetzt und den Titel zum zweiten Mal geholt. Die 29-Jährige hatte mit knapp einer Sekunde Vorsprung vor Katharina Fox gewonnen, Clara Koppenburg war drittbeste Zeitfahrerin geworden.

Am Sonntag gehen die Männer auf der 215 Kilometer langen Strecke um 11.30 Uhr in Donaueschingen an den Start. Nach fünf Stunden werden die Profis im Ziel in Bad Dürrheim erwartet.