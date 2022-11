Letzter Auftritt: Hertha erspielt Titel im Prime Super Cup

Berlin - Hertha BSC hat sich den Titel im League-of-Legends Prime Super Cup geholt. Im Finale des deutschsprachigen Turniers setzte sich das Team des Fußballvereins im Berlin-Derby gegen BIG mit 3:1 durch.

„Es ist so ein geiles Gefühl“, sagte Herthas Team-Manager Christian „Mantik“ Kopf im Interview nach dem Spiel. „Auch, dass wir es allen aus Berlin gezeigt haben. Berlin ist blau-weiß, Leute. Ich bin mega froh, dass die Jungs gezeigt haben, was sie draufhaben.“

BIG als Favorit gegen Hertha BSC

Das Finalspiel des ligaübergreifenden Turniers zwischen Hertha und BIG war gleichzeitig auch ein Berlin-Derby. BIG galt in dem Duell als klarer Favorit. In den ersten beiden Partien zeigte sich dann aber besonders Hertha von seiner besten Seite. Beide Spiele waren nach etwa 28 Minuten vorbei und Hertha stand direkt vor dem Matchpunkt.

BIG gab sich nicht einfach geschlagen. In Spiel Drei fiel nach nur 24 Minuten die Basis von Hertha. Auch die nächste Partie sah zu Beginn gut aus für den Erstligisten. Doch Hertha drehte das Spiel und konnte sich letzten Endes den Traum vom Titel erfüllen.

Pokal-Titel für Hertha ist „bittersüßes Ende“

Für das Team von Hertha war es der letzte Auftritt in der deutschen LoL-Liga. Erst vor ein paar Tagen teilte der Fußball-Bundesligist mit, dass das Engagement der E-Sport-Abteilung in League of Legends beendet wird.

Mit Blick auf den E-Sport-Ausstieg sei der Titel für Mantik nun ein „bittersüßes Ende“. „Es war ein supertolles Jahr“, resümierte er die Reise von Hertha. „Wir haben echt viel Herzblut reingesteckt und das ist einfach der perfekte Abschluss.“