US-Superstar Lenny Kravitz lebt zeitweise in Paris. Die Olympischen Spiele dort verfolgt der Sportfanatiker gern - und lobt die Lebensweise der Teilnehmenden.

Paris - US-Superstar Lenny Kravitz (60) freut sich schon auf den Start der Olympischen Spiele in seiner Wahlheimat Paris. „Ich finde das Ganze faszinierend. Die Menschen sind körperlich so begabt, das ist wunderbar. Die Disziplin und das Training, das die Leute seit ihrer Kindheit auf sich nehmen, ist außergewöhnlich“, sagte Kravitz der Deutschen Presse-Agentur. Der Rockmusiker („Fly Away“, „Stillness Of Heart“) selbst treibt nach eigenen Angaben täglich Kraft- und Ausdauersport und plant, mit seinen 60 Jahren surfen zu lernen.

Kravitz liebt den Pariser Vibe

Kravitz pendelt seit Jahren zwischen seinem Haus auf den Bahamas, einem Anwesen im brasilianischen Urwald und einem vierstöckigen Stadtpalais im Botschaftsviertel von Paris. „Es ist für mich einfach die schönste Stadt. Ich liebe die Ästhetik und den Vibe. Seitdem ich zum ersten Mal dort war, fühle ich mich Zuhause. Es ist die einzige Stadt, in der ich lebe - außerhalb der Natur“, sagte die Modeikone über den Olympia-Austragungsort.

Die Spiele starten an diesem Freitag mit der Eröffnungsfeier auf der Seine.