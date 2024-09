Leichtathleten Heß und Weber in Brüssel auf dem Podium

Max Heß wurde beim Leichtathletik-Meeting in Brüssel Zweiter.

Brüssel - Der deutsche Dreispringer Max Heß hat seine starke Spätform bestätigt und am zweiten Wettkampftag des Diamond-League-Finals in Brüssel den zweiten Platz belegt. Der Europameister von 2016 schaffte in seinem besten Versuch 17,20 Meter und musste sich nur Tokio-Olympiasieger Pedro Pichardo aus Portugal (17,33 Meter) geschlagen geben.

Schon beim Diamond-League-Meeting in Rom vor zwei Wochen landete Heß auf dem zweiten Platz. Bei den Olympischen Spielen in Paris wurde er Siebter.

Speerwerfer Julian Weber wurde beim letzten großen Leichtathletik-Wettkampf der Saison mit 85,97 Metern Dritter. Es gewann Anderson Peters aus Grenada (87,87 Meter).

Eine Saisonbestleistung und Platz vier erreichte über die 3000 Meter Hindernis die frühere Europameisterin Gesa Krause. Die 32-Jährige lief 9:08,94 Minuten. Beim Sieg der Kenianerin Faith Cherotich (9:02,36 Minuten) wurde Lea Meyer Achte (9:22,71).