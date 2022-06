Leclerc vom Pech verfolgt: Flug nach Kanada verpasst

Montreal - Für Formel-1-Pilot Charles Leclerc läuft derzeit nichts nach Plan. Kurz nach seiner frustrierenden Motorpanne beim Rennen in Baku ging offenbar auch die Weiterreise des Ferrari-Fahrers zum Großen Preis von Kanada zunächst schief.

„In die Woche gestartet mit dem Verpassen des Fluges nach Montreal“, schrieb der 24-Jährige bei Instagram. Dazu postete er ein Foto, das anscheinend einen Wartebereich am Flughafen und seine Beine zeigt.

Leclerc war am Sonntag beim Grad Prix in Aserbaidschan in Führung liegend mit einem Technikdefekt an seinem Ferrari ausgefallen. Zum vierten Mal nacheinander hatte er von der Pole Position nicht das Rennen gewinnen können. In der WM-Gesamtwertung rutschte er vor dem neunten Saisonlauf in Kanada am Sonntag (20.00 Uhr/Sky) auf den dritten Platz ab und hat bereits 34 Punkte Rückstand auf Weltmeister Max Verstappen von Red Bull.

Ferrari teilte am Dienstag mit, der beschädigte Motor von Leclerc werde am Mittwoch in der Rennfabrik in Maranello erwartet. Bis zum Abend werde eine erste Prüfung der Ursachen abgeschlossen sein. Auch Teamkollege Carlos Sainz war in Baku frühzeitig ausgeschieden. Für den festgestellten Hydraulikschaden sei eine vorläufige Lösung für das Kanada-Rennen gefunden worden.