Los Angeles - Als der historische Moment endlich gekommen war, erhoben sich die Zuschauer in der Arena von ihren Plätzen und zückten nahezu geschlossen ihre Mobiltelefone. Vier Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit standen LeBron James und sein Sohn Bronny gemeinsam im Trikot der Los Angeles Lakers an der Seitenlinie und betraten unter dem Jubel der Fans das Parkett.

Erstmals in der NBA-Geschichte standen damit Vater und Sohn in einem Pflichtspiel gemeinsam auf dem Spielfeld - diesen besonderen Augenblick mussten die 18.997 Zuschauer mit ihren Kameras unbedingt festhalten.

„Eines der größten Geschenke“

„Familie kommt immer vor allem anderen“, sagte LeBron James. „Ich habe viele Erlebnisse meines Sohnes verpasst, weil ich oft auf Auswärtsspielen war. Diesen Moment nun zu erleben, ist eines der größten Geschenke, die ich von Gott erhalten habe“, sagte der 39 Jahre alte Basketball-Superstar. Auch sein 20 Jahre alter Sohn Bronny James war beeindruckt: „Das ist ein verrückter Moment, den ich niemals vergessen werde.“

Als LeBron James im Oktober 2003 sein erstes NBA-Spiel bestritt, war sein Sohn Bronny noch nicht einmal geboren. Gekrönt wurde der geschichtsträchtige Abend auch noch mit einem Sieg der Lakers. Das Team aus Kalifornien setzte sich zum Auftakt der neuen NBA-Saison gegen die Minnesota Timberwolves mit 110:103 durch.

Besonderes Baseball-Duo schaut zu

Der historische Moment war wie immer in der NBA perfekt inszeniert. Familie und Freunde waren in der Halle, am Spielfeldrand saßen Ken Griffey Senior und Ken Griffey Junior, die in den 90er-Jahren als Vater und Sohn für die Seattle Mariners in der Major League Baseball (MLB) für einen ähnlichen Gänsehautmoment gesorgt hatten. „Wir haben Geschichte geschrieben, jetzt können wir Geschichte sehen“, sagte Griffey junior.

Die Lakers hatten Bronny James beim Draft im Sommer in der zweiten Runde an 55. Stelle ausgewählt. Viele hielten das für einen PR-Gag und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass James Junior nach seinem 2:41-Minuten-Auftritt vom Dienstag erst einmal im Farmteam der Lakers in der G-League verschwinden wird. Doch diesen Moment kann LeBron und Bronny James, die schon in der Vorbereitung in einem Testspiel gemeinsam auf dem Feld gestanden hatten, niemand mehr nehmen.

Bronny James blieb gegen Minnesota in seinen nicht ganz drei Minuten ohne Zähler, schnappte sich aber immerhin einen Offensivrebound. LeBron James erzielte 16 Punkte, bester Lakers-Werfer war Anthony Davis mit 36 Zählern und 16 Rebounds.

Titelverteidiger Boston stellt NBA-Rekord ein

Die Boston Celtics sind mit einem 132:109 (74:55)-Heimerfolg über die New York Knicks in die neue Saison gestartet und haben dabei einen NBA-Rekord eingestellt. Der Titelverteidiger versenkte 29 Dreier und stellte den Liga-Bestwert der Milwaukee Bucks ein. Dies gelang den Celtics bereits nach gut drei Minuten im vierten Viertel, für einen neuen Rekord reichte es aber nicht, weil die Gastgeber ihre letzten 13 Würfe von außen verfehlten. Vor der Partie hatten die Celtics einen Meisterschaftsbanner für ihren 18. NBA-Titel unter die Hallendecke gezogen.

Bei den Knicks gab der deutschen Center Ariel Hukporti sein Ligadebüt, in sechs Minuten punktete der 22-Jährige zwar nicht, holte sich aber vier Rebounds und blockte einen Wurf. Mit Hukporti sind in dieser Saison acht deutsche Spieler in der NBA aktiv – so viele wie nie zuvor.

