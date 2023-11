Tennisprofi Laura Siegemund trotzt dem Wetterchaos in Mexiko. Zum Jahresabschluss ist die Schwäbin noch einmal in Topform.

Cancun - Tennisspielerin Laura Siegemund hat bei den WTA-Finals das Halbfinale im Doppelwettbewerb erreicht.

Die 35 Jahre alte Schwäbin gewann im mexikanischen Cancun an der Seite der Russin Vera Swonarewa das letzte Gruppenspiel gegen das US-Duo Coco Gauff und Jessica Pegula im Match-Tiebreak mit 3:6, 6:4, 10:8. Wegen der chaotischen Wetterverhältnisse in Cancun hatte die Begegnung am Vortag unterbrochen werden müssen.

Im Kampf um den Einzug ins Finale bekommen es Siegemund und Swonarewa noch an diesem Sonntag (Ortszeit) mit Elise Mertens aus Belgien und Storm Hunter aus Australien zu tun. Das Endspiel würde dann wie das Finale im Einzel erst am Montag stattfinden.