Als erste deutsche Basketballerin stand Nyara Sabally mit ihrem Team in den Finals der WNBA. Als Nebendarstellerin konnte sie die Titelverteidigung des favorisierten Gegners nicht verhindern.

A'ja Wilson (r) von den Las Vegas Aces zieht an Courtney Vandersloot von New York Liberty vorbei.

New York - Die Las Vegas Aces haben den Titel in der WNBA verteidigt und die erste Meisterschaft für eine Basketballerin aus Deutschland verhindert. Im vierten Spiel gegen die New York Liberty holte die favorisierte Mannschaft durch ein 70:69 den notwendigen vierten Sieg.

Nyara Sabally, die jüngere Schwester von Satou Sabally, musste sich mit den Liberty deswegen endgültig geschlagen geben. In ihrer ersten WNBA-Saison kam sie in den Finals nur zu Kurzeinsätzen und durfte gar nicht aufs Parkett.

A'ja Wilson mit 24 Punkten und 16 Rebounds zeigte ein überragendes Spiel für die Aces und hatte großen Anteil an der zweiten Meisterschaft in der Geschichte ihres Teams. Eine Titelverteidigung war seit 2002 keiner Mannschaft in der besten Frauen-Basketball-Liga der Welt gelungen.