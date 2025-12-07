Beim Langlauf-Weltcup in Trondheim feiert Helen Hoffmann ihr bisher bestes Einzelergebnis und knackt wie auch Pia Funk die Olympia-Norm.

Trondheim - Helen Hoffmann hat mit ihrer ersten Top-Ten-Platzierung im Langlauf-Weltcup aufhorchen lassen. Die 23-Jährige aus Oberhof belegte in Trondheim über 10 Kilometer im freien Stil den neunten Rang. Hoffmann kam nach 26:38,8 Minuten ins Ziel und lag 33,5 Sekunden hinter der Siegerin Ebba Andersson aus Schweden. Zweite wurde deren Landsfrau Moa Ilar vor Jessie Diggins (USA), die am Vortag den Skiathlon über 20 Kilometer gewonnen hatte.

Eine gute Vorstellung lieferte auch Pia Funk vom SV Bremelau auf Platz 14 ab. Ihr Rückstand auf Andersson betrug 48,8 Sekunden. Im Skiathlon hatte Funk als Zwölfte knapp vor Hoffmann (13.) gelegen. Die beiden DSV-Läuferinnen haben damit schon zu diesem frühen Saison-Zeitpunkt die Norm für die Olympischen Winterspiele erfüllt.