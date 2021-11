Langlauf-Bundestrainer Schlickenrieder kritisiert Norweger

Ruka - Skilanglauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder hat den Rückzug des norwegischen Teams beim Weltcup in Finnland kritisiert. „Dass eine komplette Männer-Mannschaft absagt, ist für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar“, sagte der 51-Jährige im Interview der „Sportschau“.

„Das ist sportlich unfair - und so etwas gehört auch bestraft künftig.“ Die starken Norweger waren wegen der großen Kälte in Ruka am Sonntag im Verfolgungsrennen nicht angetreten. Die Temperaturen hatten zeitweise bis an die Minus 20 Grad Celsius herangereicht.

Lucas Bögl hatte als bester Athlet aus dem Schlickenrieder-Team den siebten Platz in dem Wettkampf über 15 Kilometer belegt, Jonas Dobler beim Sieg des Russen Alexander Bolschunow Rang 14 erreicht. Dabei profitierten die Deutschen auch vom Verzicht der Norweger.