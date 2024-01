London - Formel-1-Pilot Lando Norris hat seinen Vertrag beim McLaren-Team vorzeitig verlängert. Der Brite werde auch über seinen ohnehin bis Ende 2025 laufenden Kontrakt hinaus beim Traditionsrennstall bleiben, teilte McLaren mit.

Der 24-Jährige fährt seit 2019 für das britische Team. Im Vorjahr belegte er Platz sechs in der Weltmeisterschaft und holte so viele Punkte wie nie zuvor in einer Formel-1-Saison. Insgesamt hat Norris bislang 104 Grand Prix bestritten.

Sein Teamkollege bei McLaren ist der Australier Oscar Piastri (22), der ebenfalls einen Vertrag bis mindestens 2026 besitzt.