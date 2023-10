Lissabon - Die Fußballverbände von Marokko, Portugal und Spanien, die de facto bereits als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2030 feststehen, haben nun auch formal den ersten Schritt für eine gemeinsame WM-Bewerbung gemacht.

Wie die Spitzen der Verbände bei einem Treffen in Lissabon beschlossen, soll die für die Bewerbung nötige Absichtserklärung zur Ausrichtung der WM am 28. Oktober in Marokkos Hauptstadt Rabat vorgelegt werden.

Zwar hat das Council des Weltverbands FIFA schon festgelegt, dass die drei Länder gemeinsam mit dem Südamerika-Trio Argentinien, Paraguay und Uruguay die WM 2030 ausrichten sollen. Die finale Entscheidung trifft offiziell aber der FIFA-Kongress.

Der FIFA-Plan sieht vor, dass die WM mit drei Partien am 8. und 9. Juni 2030 in Südamerika beginnen soll und ab 13./14. Juni in Marokko, Spanien und Portugal fortgeführt wird. Das Finale der soll demnach am 21. Juli 2030 stattfinden.