Die Los Angeles Lakers sind in der Western Conference der NBA das formstärkste Team - und triumphieren auch gegen die New Orleans Pelicans. Ligaweit ist nur ein Team noch besser drauf.

New Orleans - Die Los Angeles Lakers haben ihre Siegesserie ausgebaut und sind derzeit so gut in Form wie kaum ein anderes Team in der NBA. Gegen die New Orleans Pelicans gewann die Basketball-Mannschaft um die Stars LeBron James und Anthony Davis 104:99 und holte den fünften Erfolg hintereinander. Kein anderes Team der Western Conference kann solch eine Serie aufweisen, ligaweit sind nur die nach 14 Spielen weiterhin ungeschlagenen Cleveland Cavaliers noch besser drauf.

Anthony Davis kam auf 31 Punkte und 14 Rebounds für die Lakers, James verbuchte 21 Zähler und 7 Rebounds. NBA-Rookie Dalton Knecht spielte von Beginn an und kam auf starke 27 Punkte. Bei den Pelicans war Brandon Ingram mit 32 Punkten der erfolgreichste Werfer, Weltmeister Daniel Theis kam dagegen einmal mehr nicht zum Einsatz.

In der Tabelle der Western Conference liegen die Lakers nach 13 Spielen auf Rang vier hinter den Oklahoma City Thunder, den Golden State Warriors und den Houston Rockets. Die Dallas Mavericks zogen derweil durch den 110:96-Sieg gegen die San Antonio Spurs an den Los Angeles Clippers vorbei und kletterten nach zuletzt vier Niederlagen auf Rang zehn. Kyrie Irving war mit 22 Punkten bester Werfer des Abends, Luka Doncic kam auf 16 Punkte im Duell der texanischen Teams. Maxi Kleber spielte von Beginn und kam auf zwei Punkte und vier Rebounds. Die Spurs mussten ohne Victor Wembanyama antreten. Der Franzose hatte sich zuletzt bei der Niederlage gegen die Lakers am Knie verletzt.