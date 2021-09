Lachanfall bei Lisa Klein: „Tut Kinder kriegen auch so weh?“

Bekam in der Interview-Zone einen heftigen Lachanfall: Lisa Klein.

Brügge (dpa) - - Als Radsport-Routinier Tony Martin in der Interview-Zone mit ihrem Spruch konfrontiert wurde, bekam Lisa Klein sofort einen heftigen Lachanfall. Was war passiert?

„Die letzten fünf Kilometer waren so hart, ich dachte, ich komme nicht mehr ins Ziel. Es war ein bisschen all out, danach hatte ich ziemlich dolle Schmerzen“, erzählte Bahn-Olympiasiegerin Klein, die nun auch Mixed-Weltmeisterin ist, der Deutschen Presse-Agentur. Immer wieder lachte die 25-Jährige. „Ich bin einfach auch vom Rad gefallen, das hatte ich wirklich selten. Und, dann hab ich den Physio gefragt, ob Kinder kriegen genauso wehtut.“

Der 36 Jahre alte Martin, wie Deutschlands gesamtes Sechster-Team das Gold von Flandern um den Hals, reagierte ganz souverän: „Ob jetzt Kinder kriegen genauso weh tut, kann ich nicht beurteilen.“ Als sich Klein bei ihrem Teamkollegen entschuldigen wollte, relativierte der Routinier nach seinem letzten Rennen direkt: „Alles gut, ich kann mit solchen Fragen umgehen.“