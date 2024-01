Halle/Saale - Kugelstoßerin Sara Gambetta beendet ihre Karriere. Das gab die 30 Jahre alte Athletin des SV Halle laut dem Deutschen Leichtathletik-Verband bekannt.

„Nach den Olympischen Spielen 2021 und der WM in Budapest 2023 hat sich bei mir innerlich eine extreme Erleichterung eingestellt“, sagte Gambetta beim MDR. Der Tank für 2024 sei leer gewesen, Feuer und Kampfgeist, essenziell für eine erfolgreiche Olympia-Saison, hätten gefehlt.

Weitester Stoß im vergangenen Sommer

Hinter Gambetta liegt die erfolgreichste Saison ihrer Karriere. Bei der Hallen-EM in Istanbul (Türkei) holte sie Silber – ihre einzige Medaille bei den Aktiven. Im Sommer gelang ihr beim Diamond-League-Meeting in Paris (Frankreich) mit 19,08 m der weiteste Stoß ihres Lebens, bevor sie in Budapest (Ungarn) in ihr erstes WM-Finale einzog, wo sie auf Rang zwölf landete.

Nach ihrem Rückzug vom Spitzensport möchte sie ihr Lehramtsstudium zu Ende bringen und später am Gymnasium unterrichten.