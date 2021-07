Kroaten Mektic und Pavic gewinnen in Wimbledon Herren-Doppel

London - Die Kroaten Nikola Mektic und Mate Pavic haben beim Tennis-Turnier in Wimbledon im Herren-Doppel triumphiert. Das topgesetzte Duo siegte im Endspiel am Samstag in London 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos. Die spanisch-argentinische Paarung war an Nummer vier gesetzt. Für Pavic und Mektic ist es der erste Erfolg in Wimbledon. Pavic gewann zuvor auch schon die Australian Open und die US Open, Mektic feierte seinen bisher größten Erfolg. Auch für Granollers und Zeballos wäre es der erste Titel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere gewesen.