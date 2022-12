Kritik an Fallon Sherrocks Darts-WM-Teilnahme

London - Die kurzfristige WM-Teilnahme von Darts-Spielerin Fallon Sherrock sorgt im Teilnehmerfeld für Kritik. Der niederländische Routinier Vincent van der Voort hält die Kriterien für einen Start der 28 Jahre alten Engländerin in London für unfair.

„Ich mag Fallon, sie ist eine großartige Spielerin und hat für den Darts-Sport viele gute Dinge getan. Aber wenn man sich nicht qualifiziert, qualifiziert man sich nicht“, sagte van der Voort dem Fachportal „Online Darts TV“.

Der Weltverband PDC hatte erst wenige Wochen vor der WM entschieden, dass Sherrocks Titel beim World Matchplay im Sommer doch für die Qualifikation reicht. Für die PDC ist Sherrock, die vor drei Jahren als erste Frau in der Geschichte WM-Spiele gegen Männer gewann, gut zu vermarkten. Die „Queen of the Palace“ hat am Dienstagabend (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Engländer Ricky Evans ihren ersten Auftritt bei der WM.

„Wenn man ins Turnier kommt, sollte das aufgrund der richtigen Kriterien passieren und nicht, weil jemand sagt: 'Du bist zwar nicht qualifiziert, aber wir finden einen Weg, Dich ins Turnier zu bekommen'“, kritisierte der 47 Jahre alte van der Voort. Der Niederländer hatte schon vor Jahren ganz grundsätzlich die Frauen-Quote, wonach die beiden besten Frauen bei der WM starten dürfen, kritisiert und angezweifelt.