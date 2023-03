München - Gut sechs Wochen nach seiner Vorstellung hat Harold Kreis seine Arbeit als Eishockey-Bundestrainer offiziell aufgenommen.

Der 64 Jahre alte Deutsch-Kanadier habe die Geschäftsstelle in München besucht und sich mit Sportdirektor Christian Künast ausgetauscht, teilte der Deutsche Eishockey-Bund mit. Kreis war Ende Januar als Nachfolger des Finnen Toni Söderholm vorgestellt worden. Bis zum Ende der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Anfang März war er noch Clubtrainer der Schwenninger Wild Wings, die die Qualifikation für die nun laufenden Playoffs verpasst hatten.

„Ich bin schon sehr gespannt auf meine neue Aufgabe und freue mich auch auf die bevorstehende WM und alles, was damit zusammenhängt“, sagte Kreis laut Verbandsmitteilung. „Im nächsten Schritt werde ich mir noch einige DEL-Partien anschauen. Ich habe auch bereits einige Telefonate geführt, um die Spieler näher kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.“ Die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland als erste Bewährungsprobe beginnt am 12. Mai. Die WM-Vorbereitung geht im April los.