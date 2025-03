Hannover - Die deutschen Handballer müssen im ersten der beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich „höchstwahrscheinlich“ auf Spielmacher Juri Knorr verzichten. „Er ist krank. Das ist extrem schade für uns“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason vor dem Duell mit dem kleinen Nachbarn an diesem Donnerstag (18.00 Uhr/ ZDF-Livestream) in Wien. Knorrs Einsatz im Rückspiel am Samstag in Hannover sei ebenfalls fraglich.

Schon bei der WM im Januar hatte Knorr wegen gesundheitlicher Probleme zwei Spiele verpasst. „Es ist mit Blick auf den Krankheitsverlauf nicht zu erwarten, dass es schlimmer wird. Er ist hier bei uns und hütet fleißig das Zimmer und kommt wieder zu Kräften“, berichtete Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton im Teamquartier in Hannover. Luca Witzke oder Nils Lichtlein könnten Knorr auf der Spielmacher-Position vertreten.

Während es bei Knorr noch Hoffnungen gibt, wird Kreisläufer Justus Fischer dem DHB-Team definitiv verletzt fehlen. Renars Uscins sei ebenfalls angeschlagen und komme höchstens für das Spiel am Samstag (16.30 Uhr) infrage, sagte Gislason. Für den Jungstar könnte der nachnominierte Miro Schluroff auf die Position im rechten Rückraum auflaufen.

Deutschland führt die Tabelle an

Deutschland war mit Erfolgen gegen die Schweiz und die Türkei optimal in die Qualifikation gestartet und führt die Tabelle an. Die ersten beiden Teams der Vierergruppe sind sicher für die EM 2026 qualifiziert. Auch die vier besten Drittplatzierten aus den insgesamt acht Qualifikationsgruppen sind in Dänemark, Norwegen und Schweden dabei.

„Diese Woche hat eine große Bedeutung. Da wird die Vorentscheidung, vielleicht sogar die Entscheidung, um Platz eins fallen“, sagte Sportvorstand Ingo Meckes.