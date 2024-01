Guter Auftakt für die deutschen Tennisprofis in Melbourne. Tamara Korpatsch steht bei den Australian Open in Runde zwei. Dabei sah es anfangs gar nicht gut aus für die Hamburgerin.

Korpatsch bei Australian Open in Runde zwei

Melbourne - Tamara Korpatsch hat bei den Australian Open als erste deutsche Tennisspielerin die zweite Runde erreicht. Die 28 Jahre alte Hamburgerin setzte sich in Melbourne gegen die Britin Jodie Burrage mit 2:6, 6:3, 6:0 durch. Korpatsch verwandelte nach 1:51 Stunden ihren zweiten Matchball.

Korpatsch, Nummer 81 der Welt, erwischte auf Court 13 im Melbourne Park einen schlechten Start und gab den ersten Satz bereits nach 28 Minuten ab. Doch danach steigerte sich die Norddeutsche und leistete sich deutlich weniger leichte Fehler. Nach 1:20 Stunden schaffte sie den Satzausgleich und brach damit den Widerstand der 24 Jahre alte Britin.

Im dritten Satz gelang Korpatsch ein schnelles Break und war fortan nicht mehr zu stoppen. Die Hamburgerin steht damit zum ersten Mal in Melbourne in der zweiten Runde. Dort bekommt sie es nun mit der an Nummer neun gesetzten Tschechin Barbora Krejcikova zu tun.

Als zweite Deutsche greift am Sonntag noch Ella Seidel in das Geschehen ein. Die 18 Jahre alte Qualifikantin aus Hamburg trifft im zweiten Spiel der Night Session in der Rod Laver Arena auf Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus.

Bei den Herren zog Mitfavorit Jannik Sinner ohne größere Probleme in die zweite Runde ein. Der Weltranglisten-Vierte aus Italien gewann gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp mit 6:4, 7:5, 6:3.