An dem norwegischen Kombinierer Riiber gibt es wieder einmal kein Vorbeikommen. Auch wenn die Deutschen vor allem in der Loipe starke Leistungen zeigen, reicht es nicht für ganz vorn.

Seefeld (dpa) – - Der Norweger Jarl Magnus Riiber hat auch das zweite Rennen der Nordischen Kombinierer in Seefeld gewonnen. Der 26-Jährige konnte sich nach seinem Erfolg am Vortag auch am Samstag im Rennen über zehn Kilometer einen Start-Ziel-Sieg sichern.

Im Ziel hatte Riiber mehr als 20 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Jörgen Graabak, der seinen zweiten Platz vom Freitag bestätigte. Jens Luras Oftebro komplettierte das norwegische Dreifachpodium beim „Nordic Combined Triple“ in Österreich.

Bei tiefen Bedingungen in der Loipe lieferte sich eine große Verfolgergruppe lange einen spannenden Kampf um die Plätze zwei und drei. Auch Manuel Faißt (7.) und Terence Weber (8.) waren vorn dabei, mussten aber in der letzten Runde abreißen lassen. „Natürlich würden wir uns wünschen, dieses Quäntchen näher dran zu sein. Es fehlt nicht mehr viel. Heute war die Chance bis in die letzte Runde da, ums Podium zu kämpfen“, sagte Disziplintrainer Eric Frenzel in der ARD.

Olympiasieger Vinzenz Geiger lief nur als 32. nach dem Springen gestartet ein starkes Rennen und wurde Zehnter. „Das Laufen ging richtig gut. Einfach ein paar Meter weiter auf der Schanze, dann wird alles ein wenig leichter“, sagte der 26-Jährige. David Mach (13.), Johannes Rydzek (14.), Julian Schmid (25.) und Wendelin Thannheimer (26.) komplettieren das Ergebnis der deutschen Mannschaft.