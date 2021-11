Knapper Kansas-Sieg: Chiefs mühen sich gegen Giants

Kansas City - Die Kansas City Chiefs haben sich auch gegen die New York Giants ungewöhnlich viele Fehler erlaubt, das Heimspiel in der NFL aber trotzdem 20:17 gewonnen.

Der Super-Bowl-Champion der Saison 2019 machte den Sieg erst mit einem Field Goal im letzten Angriff perfekt. Quarterback-Star Patrick Mahomes leistete sich zum siebten Mal in Serie mindestens eine Interception - so viele Partien mit Fehlpässen zum Gegner hatte er nach Angaben der NFL weder in seiner Zeit in der besten Football-Liga der Welt noch zuvor am College oder an der High School.

Durch den Sieg stehen die Chiefs nach acht Partien bei einer ausgeglichen Bilanz.