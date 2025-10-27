Routinier Roger Kluge schafft es zum WM-Abschluss noch einmal auf das Treppchen. Der 39-Jährige holt schon seine achte Medaille.

Santiago de Chile - Roger Kluge und sein neuer Partner Moritz Augenstein haben zum Abschluss der Bahnrad-Weltmeisterschaften in Santiago de Chile die Bronzemedaille im Madison gewonnen. Der dreimalige Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren und der WM-Neuling kamen am Sonntagabend nach 200 Runden auf 66 Punkte. Neue Weltmeister wurden die Belgier Lyndsay de Vilder und Fabio van den Bossche mit 86 Punkten. Platz zwei belegten die Briten Mark Stewart und Joshua Tarling mit 76 Punkten.

Für der Berliner Altmeister Kluge war es in seiner Karriere die neunte WM-Medaille auf der Bahn. Schon 2008 gewann der 39-Jährige WM-Silber im Madison. 2018, 2019 und 2024 war er Weltmeister in dieser Disziplin. Für WM-Neuling Augenstein aus Dietlingen war es die zweite Medaille in Chile. Am Donnerstag hatte der 28-Jährige Gold im Scratch gewonnen.

Deutsche Sprinterinnen gehen leer aus

Der Verband German Cycling schloss die WM in Südamerika damit wie im Vorjahr in Kopenhagen mit drei Medaillen (1/1/1) ab. Für eine Silbermedaille hatte noch der Bahn-Vierer der Frauen gesorgt. Die erfolgsverwöhnten deutschen Sprinterinnen blieben trotz der Rückkehr von Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch wie im Vorjahr ohne Medaille. Die achtmalige Weltmeisterin Friedrich belegte am Schlusstag Platz sechs im Keirin.

Erfolgsreichste Nation in Santiago de Chile waren die Niederlande. Der fünfmalige Olympiasieger Harrie Lavreysen gewann gleich viermal Gold (Sprint, Keirin, Zeitfahren und Teamsprint) und steht jetzt bei 20 WM-Titeln. Hetty van den Wouw wurde dreimal Weltmeisterin. Im kommenden Jahr finden die Weltmeisterschaften Mitte Oktober in Shanghai statt.