Klosterhalfen schnellste deutsche Läuferin über zwei Meilen

Eugene - Knapp zwei Wochen nach ihrem Olympia-Start in Tokio ist Konstanze Klosterhalfen in Eugene zur schnellsten Deutschen über zwei Meilen avanciert.

Auf der selten gelaufenen und nicht-olympischen Strecke blieb die 24-Jährige im US-Bundesstaat Oregon in 9:18,16 Minuten sogar noch knapp unter der bisherigen europäischen Bestzeit der Irin Sonia O'Sullivan (9:19,56).

Klosterhalfen wurde zum Auftakt des zweitägigen Diamond-League-Meetings in Eugene Vierte. Die beste deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin startet für Bayer Leverkusen und trainiert in den USA. Siegerin Francine Niyonsaba aus Burundi verfehlte in 9:00,75 Minuten die 14 Jahre alte Weltbestzeit der Äthiopierin Meseret Defar (8:58,58) nur knapp. Schnellste Deutsche über die zwei Meilen (3218,7 Meter) war bisher Luminita Zaituc in 9:47,38 Minuten. Der DLV führt für diese Distanz aber weder Rekorde noch offizielle Bestleistungen.

Hassan verpasst Weltrekord

Doppel-Olympiasiegerin Sifan Hassan hat den Weltrekord auf ihrer Goldstrecke über 5000 Meter deutlich verpasst. Die 28 Jahre alte Niederländerin sicherte sich in 14:27,89 Minuten zwar den Sieg, blieb aber mehr als 20 Sekunden über der Weltrekordzeit der Äthiopierin Letesenbet Gidey (14:06,62). Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte Hassan das erhoffte Gold-Triple verpasst: Sie gewann die 5000 und die 10 000 Meter; über 1500 Meter musste sie sich mit Bronze begnügen.

Im Stadion Hayward Field in Eugene sollen im Juli 2022 auch die um ein Jahre verschobenen Leichtathletik-Weltmeisterschaften stattfinden.