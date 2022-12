„Kleine Rechnung offen“: Lückenkempers guter WM-Vorsatz

Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper setzt sich für das neue Jahr ein ehrgeiziges Ziel. Bei der WM in Budapest will die „Sportlerin des Jahres“ voll angreifen.

Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper will es ins WM-Finale in Budapest schaffen.

Berlin - Ihr guter Vorsatz für das neue Jahr steht für Gina Lückenkemper schon fest. Die „Sportlerin des Jahres“ hat dabei vor allem die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest im Visier.

„In der vergangenen Saison 2022 war für mich im Einzel-Halbfinale Schluss über die 100 Meter und ich möchte definitiv in so einem Einzel-Finale stehen“, verriet die Doppel-Europameisterin der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe mit den Weltmeisterschaften noch so eine kleine Rechnung offen“, sagte Lückenkemper.

Bei der WM in Eugene war sie mit 11,08 Sekunden über 100 Meter im Halbfinale Vierte ihres Laufs geworden und ausgeschieden. Im ungarischen Budapest will Lückenkemper weiterkommen. „Ich möchte definitiv in so einem Einzel-Finale stehen“, sagte die 26-Jährige, die bei der EM Gold im 100-Meter-Lauf und mit der 4x100-Meter-Staffel geholt hatte.

„Wenn man einmal in so einem Finale steht, dann ist einfach alles möglich“, sagte Lückenkemper. „Ich möchte es in so ein Einzel-Finale schaffen und halt einfach ein paar schnelle Zeiten auf die Bahn bringen.“ Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest findet im August statt.