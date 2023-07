London - Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz steht in Wimbledon erstmals im Halbfinale. Der 20 Jahre alte Spanier gewann beim Rasen-Klassiker das Youngster-Duell gegen den Dänen Holger Rune überraschend deutlich mit 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 und steht damit erstmals in seiner Tennis-Karriere in London in der Runde der letzten Vier. Alcaraz nutzte nach 2:20 Stunden einen vierten Matchball.

Im Kampf um den Finaleinzug bekommt es Alcaraz, der im Vorfeld von Wimbledon das Turnier in Queens gewonnen hatte, am Freitag mit Daniil Medwedew zu tun. Der 27 Jahre alte Russe gewann gegen den amerikanischen Überraschungs-Viertelfinalisten Christopher Eubanks nach hartem Kampf mit 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 und beendete damit den spektakulären Siegeszug des unbekannten US-Boys.

Medwedew verwandelte nach 2:57 Stunden seinen ersten Matchball und steht wie Alcaraz erstmals im Halbfinale von Wimbledon. Im anderen Halbfinale stehen sich Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien und der Italiener Jannik Sinner gegenüber.