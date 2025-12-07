In der NBA ist ein Generationenwechsel spürbar. Einige prominent mit Alt-Stars besetzte Teams stehen fernab der Playoff-Plätze. Routinier James Harden erreicht immerhin einen persönlichen Meilenstein.

Anthony Davis (m.) setzte sich mit den Dallas Mavericks gegen die Houston Rockets um Kevin Durant (li.) durch.

Miami/Dallas - Ohne den verletzten Basketball-Europameister Dennis Schröder haben die Sacramento Kings in der NBA erstmals in dieser Saison klar gewonnen. Beim 127:111 (72:55) bei den Miami Heat überragte Zach LaVine mit 42 Punkten. Schröder fehlt bereits seit fünf Spielen wegen einer Hüftverletzung, die ersten vier gingen allesamt verloren.

Die Kings stecken nach dem ersten Viertel der Saison trotz mehrerer All-Stars im Kader wie Russell Westbrook, DeMar DeRozan oder Domantas Sabonis im Tabellenkeller der Western Conference.

Auch kriselnde Mavs gewinnen

Nur etwas besser sind die Dallas Mavericks in die Saison gestartet. Beim 122:109 gegen die Houston Rockets gelang den Texanern etwas Wiedergutmachung nach einer klaren Niederlage tags zuvor gegen das Topteam der Liga, die Oklahoma City Thunder. Anthony Davis erzielte gegen Houston 29 Punkte, nachdem der Star der Mavs tags zuvor mit nur zwei Punkten die schwächste Ausbeute seiner NBA-Karriere verbucht hatte.

Harden nun zehntbester Scorer

Ein weiteres Team, für das es in dieser Saison trotz Star-Power nicht gut läuft, sind die Los Angeles Clippers. Die 106:109-Niederlage bei den Minnesota Timberwolves war die achte aus den letzten zehn Spielen. James Harden verpasste mit dem letzten Wurf der Partie den Ausgleich, war mit 34 Punkten aber bester Werfer. Zudem zog der 36 Jahre alte Routinier in der ewigen Punkte-Liste der NBA an Carmelo Anthony vorbei in die Top Ten ein.