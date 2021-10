Kilde verzichtet auf Weltcup-Start in Sölden

Verzichtet auf einen Start in Sölden: Aleksander Aamodt Kilde.

Sölden - Der norwegische Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde wird auf den Auftakt der neuen Weltcup-Saison in Sölden verzichten.

Er habe sich gegen einen Start im Riesenslalom der Herren am Sonntag entschieden, teilte der 29-Jährige am Freitag über die sozialen Medien mit. Er konzentriere sich darauf, für die ersten Speed-Rennen des Olympia-Winters Ende November in Lake Louise (Kanada) bereit zu sein.

Kilde, der Gesamtweltcupsieger von 2019/2020 hatte im Januar einen Kreuzbandriss erlitten und daraufhin den Rest der vergangenen Saison verpasst - auch die WM in Cortina d'Ampezzo im Februar.