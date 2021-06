Kevin Durant will bei Olympia für USA Basketball spielen

Will für die USA bei den Olympischen Spielen auflaufen: Kevin Durant.

New York - NBA-Superstar Kevin Durant will nach Informationen von US-Journalisten bei den Olympischen Spielen in Tokio für die Basketball-Nationalmannschaft der USA spielen. Das berichtete unter anderen das Online-Magazin „The Athletic“.

Der 32 Jahre alte Durant war mit seinen Brooklyn Nets erst in Spiel sieben der Playoffs an den Milwaukee Bucks gescheitert und hatte dabei erneut eine überragende Leistung gezeigt.

Berichten von US-Medien zufolge haben auch Bradley Beal von den Washington Wizards, Devin Booker von den Phoenix Suns, Damian Lillard von den Portland Trail Blazers sowie Jayson Tatum von den Boston Celtics und Draymond Green von den Golden State Warriors bereits ihre Zusage für das olympische Turnier gegeben. Team USA will den Kader dem Vernehmen nach bis Ende Juni offiziell bekanntgeben. Die USA haben bei den vergangenen drei Olympischen Spielen jeweils Gold geholt.