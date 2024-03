Nach ihrer Babypause kommt Angelique Kerber immer besser in Schwung. Davon soll auch das deutsche Tennis-Team in Brasilien profitieren.

São Paulo - Angelique Kerber kehrt für die Erstrunden-Partie im Billie Jean King Cup in das deutsche Tennis-Team zurück. Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin wurde von Teamkapitän Rainer Schüttler ins Aufgebot für die Begegnung in Brasilien am 12./13. April berufen, wie der Deutsche Tennis Bund am Freitag mitteilte.

Zudem gehören auf Sand in São Paulo Tatjana Maria, Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam zur Mannschaft. Der fünfte Platz im Team wird zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.

„Die Rückkehr von Angie ist für unsere Mannschaft eine große Verstärkung. Mit dem Teamsieg beim United Cup und ihren jüngsten Ergebnissen in Indian Wells hat sie gezeigt, zu welchen Top-Leistungen sie weiterhin fähig ist“, sagte Schüttler über Kerber, die erst zum Jahreswechsel ihr Comeback nach ihrer Babypause gegeben hat. Zuletzt feierte sie in Indian Wells erstmals seit fast zwei Jahren wieder drei Siege in Serie, ehe im Achtelfinale gegen die Dänin Caroline Wozniacki das Aus kam. Zuletzt war Kerber 2022 für Deutschland im Einsatz.

Das letzte Duell mit Brasilien konnte Deutschland im vergangenen Jahr in Stuttgart mit 3:1 für sich entscheiden. Der Gewinner qualifiziert sich für die Endrunde in Sevilla im November. Direkt nach der Partie im Billie Jean King Cup findet in Stuttgart der prestigeträchtige Porsche Grand Prix (13. bis 21. April) statt.