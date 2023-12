Stuttgart - Kurz vor ihrem Abflug nach Australien will Tennisspielerin Angelique Kerber ihren ersten Heiligabend als Mutter genießen.

„Es ist für uns das erste Weihnachten mit der Kleinen, was ganz besonders sein wird. Ich glaube, das wird noch mal ein ganz anderes Weihnachtsgefühl als all die Jahre zuvor“, sagte die 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Im vergangenen Februar war ihre Tochter Liana zur Welt gekommen.

Kerber verbringt Heiligabend mit ihrer Familie in Polen, wo sie sich in ihrer Akademie auf ihr Comeback vorbereitet hat. Am 25. Dezember geht bereits der Flieger nach Australien. In Sydney wird die frühere Nummer eins der Tennis-Welt mit der deutschen Auswahl am United Cup, einem Teamwettbewerb für Damen und Herren, teilnehmen.

Für sie sei es immer wichtig gewesen, an Heiligabend zu Hause zu sein, sagte Kerber. „Wir sind alle zusammen und lassen es uns hoffentlich gut gehen“, meinte sie: „Wie jedes Jahr gibt es dann Karpfen, eine polnische Tradition.“