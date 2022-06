Tritt in Runde drei gegen Angelique Kerber an: Elise Mertens aus Belgien.

London - Angelique Kerber trifft am Freitag in der dritten Runde beim Rasen-Klassiker in Wimbledon auf Elise Mertens. Die an Nummer 24 gesetzte Belgierin bezwang Panna Udvardy aus Ungarn mit 3:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Die Partie war am Vortag nach zwei Sätzen wegen Dunkelheit abgebrochen worden. Die Drittrunden-Partie von Kerber findet als zweites Spiel auf Court 1 statt. Das erste Spiel im zweitgrößten Stadion startet am 1. Juli um 14.00 Uhr (MESZ).

Direkt im Anschluss an Kerber bestreitet Oscar Otte das letzte Spiel des Tages gegen den spanischen Jungstar Carlos Alcaraz auf dem gleichen Platz. Von 13 gestarteten deutschen Tennisprofis stehen zudem noch Jule Niemeier gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko und Tatjana Maria gegen die an Nummer fünf gesetzte Griechin Maria Sakkari in der dritten Runde.