Paris - Angelique Kerber durchlebte noch mal große Emotionen. Mit reichlich Applaus und minutenlangen „Angie, Angie“-Sprechchören ist die dreimalige Grand-Slam-Siegerin im deutschen Haus in Paris in die Tennis-Rente verabschiedet worden. „Wenn ich das sehe, will ich gar nicht gehen“, sagte die 36-Jährige mit einem Schmunzeln. Natürlich habe sie sich die Entscheidung aber gut überlegt. Sie glaube, es gebe keinen besseren Ort, um abzutreten.

Die Profikarriere der früheren Weltranglisten-Ersten und dreimaligen Grand-Slam-Siegerin war im Viertelfinale der Olympischen Spiele am Mittwochnachmittag mit einer 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (6:8)-Niederlage gegen die Chinesin Zheng Qinwen zu Ende gegangen. Die Stunden danach seien „sehr emotional“ gewesen, berichtete Kerber. Und im deutschen Haus ging es genauso weiter. Tennis-Kollegen und andere Sportstars standen Spalier, als die Kielerin auf die Bühne kam. Als ein Video mit Highlights ihrer Laufbahn gezeigt wurde, war Kerber sichtlich ergriffen. Anschließend wurde Sekt verspritzt.

Sie habe „Sportgeschichte geschrieben“, sagte Tennis-Legende Boris Becker zu Kerber. Er fände es klasse, wenn sie dem deutschen Tennis noch eine Weile erhalten bleibe, meinte Verbandspräsident Dietloff von Arnim. In welcher Funktion könne man noch besprechen.