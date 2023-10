Buffalo - Für die deutschen NHL-Profis läuft es in der neuen Saison weiterhin bescheiden. JJ Peterka erzielte zwar das erste Saisontor der Buffalo Sabres, verlor mit seiner Mannschaft aber 1:5 gegen die New York Rangers.

Moritz Seider unterlag mit den Detroit Red Wings im ersten Saisonspiel 3:4 gegen die New Jersey Devils. „Es ist schade, dass wir nicht ein oder zwei Punkte geholt haben“, sagte Detroits Kapitän Dylan Larkin. „Aber mir hat die Art und Weise, wie wir gespielt haben, gefallen.“

Torwart Philipp Grubauer konnte trotz guter Leistung das 0:3 der Seattle Kraken gegen die Nashville Predators nicht verhindern. Grubauer, der 32 Schüsse auf sein Tor parierte, bekam aber ein Extralob von Trainer Dave Hakstol: „Er hat uns gute Chancen gegeben und sehr gut gespielt. Sein kämpferisches Niveau hat mir sehr gut gefallen.“

Auch Nico Sturm konnte keinen Erfolg feiern und verlor mit seinen San Jose Sharks 1:4 bei den Vegas Golden Knights. „Wir sind immer noch dabei, als Team zusammenzuwachsen, und es gab viele Dinge, die mir an unserem Spiel heute Abend gefallen haben“, sagte Sharks-Trainer David Quinn. „38 Minuten lang stand es 1:1, und dann sind wir mit den Widrigkeiten nicht so umgegangen, wie wir es hätten tun müssen.“ Vegas drehte das Spiel innerhalb kürzester Zeit, als Nic Hague und Nicolas Roy in nur 53 Sekunden ihr Team mit 3:1 in Führung brachten.

An den ersten drei Tagen der neuen Saison konnte bislang nur Lukas Reichel einen Sieg verbuchen. Mit den Chicago Blackhawks hatte er gleich zum Auftakt am Dienstag 4:2 gegen die Pittsburgh Penguins gewonnen, tags darauf aber auch 1:3 gegen die Boston Bruins verloren.