Zuletzt hatte es in Hamburg eine Doppel-Veranstaltung mit Herren- und Damen-Tennis gegeben. Jetzt gibt es zwei unterschiedliche Organisatoren - und erst einmal kein Damen-Event mehr.

Kein Damen-Tennis-Turnier in Hamburg dieses Jahr

2024 wird es kein Damen-Turnier in Hamburg geben.

Hamburg - Wegen des engen Termin-Kalenders im Olympia-Jahr und einer fehlenden passenden Anlage findet in diesem Jahr kein Damen-Tennis-Turnier in Hamburg statt. Die Organisatoren vergaben die Lizenz für die Veranstaltung der WTA-250er-Kategorie stattdessen an die rumänische Stadt Iasi, wie sie mitteilten.

„Wir sind in einem Ausnahmejahr und mussten uns schweren Herzens nach Abwägung aller erdenklichen Szenarien für eine Zwangspause des Turniers entscheiden - auch um die Lizenz nicht zu gefährden“, sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel. „Für die Zukunft sind wir bereits in guten Gesprächen, um eine langfristige Lösung in Hamburg auszuarbeiten. Hamburg verdient ein Weltklasse-Damentennisturnier.“

Da es 2024 unterschiedliche Veranstalter für das Herren- und Damen-Turnier in Hamburg gibt und die gewohnte Spielstätte am Hamburger Rothenbaum nicht infrage kommt, waren Reichel und ihr Team auf der Suche nach einer Alternative. Ein geplanter Umzug in den Hamburger Stadtpark ließ sich aber letztendlich nicht realisieren.

Eigentlich hatte das Damen-Turnier, für das die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber bereits ihre Zusage gegeben hatte, vom 21. bis 26. Juli und damit in der Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris stattfinden sollen. Das Herren-Turnier findet wie geplant vom 15. bis 21. Juli am Rothenbaum statt. Auch Olympiasieger Alexander Zverev hat dafür zugesagt.