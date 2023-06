Paris - Bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris wird es für die Zuschauer in den Austragungsstätten keinen Alkoholausschank geben.

Die Organisatoren der Spiele hätten dies unter Verweis auf ein seit 1991 geltendes Alkoholverbot in Sportanlagen in Frankreich entschieden, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ am Montag. Nur für VIP-Gäste werde eine Ausnahme gemacht, hieß es.

In der Praxis bieten einige Vereine in Frankreich über eine Ausnahmeregelung dennoch einen Alkoholausschank im Stadion an, vor allem im Rugby, schrieb die Zeitung. Ein Versuch von Abgeordneten, das Alkoholverbot in Stadien aufzuweichen, war 2019 gescheitert.

Bei den vorangegangenen Olympischen Spielen in Tokio 2021 hatte es wegen drastischer Corona-Beschränkungen keinen Alkoholausschank gegeben. 2012 in London und 2016 in Rio war jeweils eine Biermarke in den Austragungsstätten erhältlich. Die Olympischen Spiele in Paris sind vom 26. Juli bis 11. August 2024 geplant.