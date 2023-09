League of Legends

Kein anderes Team hat das LoL-Turnier EMEA Masters so häufig gewonnen wie Karmine Corp.

Berlin - Karmine Corp hat erneut das europäische League-of-Legends-Turnier EMEA Masters gewonnen. Vor heimischen Publikum kassierte der Rekordmeister gegen Movistar Riders aber beinahe noch ein Comeback.

„Mein vergangenes Jahr war schlecht. Ich habe selbst an mir gezweifelt“, sagte Jungler Jakub „Cinkrof“ Rokicki, der erst im Sommer zu KCorp zurückgekehrt war, im Interview nach dem Spiel. „Ich bin dankbar, wieder so viel Vertrauen zu bekommen.“

KCorp, die Organisation des Streamers Kamel „Kameto“ Kebir, hatte die EMEA Masters im Frühling noch verpasst. Im Sommer kam das Team nun aber als Meister der starken französischen Liga ins Turnier.

In der vollen Arena in Montpellier hatte KCorp das Publikum hinter sich, und bekam lautstarke Unterstützung. Nachdem das Heimteam die ersten beiden Spiele dominierte, deutete sich eine schnelle Serie an. Doch Movistar schlug zurück und glich die Serie zum 2:2 aus.

Im Entscheidungsspiel behielt KCorp aber die Nerven und brachte einen guten Start knapp über die Ziellinie. Für die Organisation ist es der bereits vierte Triumph bei den EMEA Masters, anderen Teams gelang kein mehrfacher Sieg.