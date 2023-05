Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem deutschen Eishockey-Team zum Gewinn der Silbermedaille „und zur großartigen Leistung während der gesamten Eishockey-WM“ gratuliert.

In den sozialen Medien schrieb Scholz: „Ihr habt alle begeistert! Und Gratulation an Kanada zum Titel! Ich freue mich auf die Heim-WM 2027.“ Die Spieler von Bundestrainer Harold Kreis hatten im finnischen Tampere zwar das Finale gegen Topfavorit Kanada 2:5 verloren, holten mit Silber aber die erste WM-Medaille seit 70 Jahren für den Deutschen Eishockey-Bund (DEB). 2027 findet die Endrunde in Deutschland statt.