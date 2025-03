Franz Wagner (l.) machte in der Verteidigung auch gegen Center Domantas Sabonis eine gute Figur.

Orlando - Die Basketballer der Orlando Magic haben in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA einen ungefährdeten Heimsieg eingefahren. Das Team aus Florida gewann 121:91 gegen die Sacramento Kings und zog in der Tabelle der Eastern Conference an den nun achtplatzierten Atlanta Hawks vorbei. Weltmeister Franz Wagner steuerte 21 Punkte bei und war damit zweitbester Scorer hinter Paolo Banchero (24).

Den deutlichen Erfolg schossen die Magic dabei auf ungewöhnliche Art heraus: Das ligaweit schwächste Dreier-Team traf gegen die Kings mit 18 von 39 Versuchen annähernd die Hälfte seiner Würfe aus der Distanz und setzte sich so früh von den Gästen ab. Dazu zeigte Orlando die gewohnt starke Defensivleistung und hielt den Gegner bereits zum 18. Mal in dieser Saison unter 100 Punkten.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagte Headcoach Jamahl Mosley anschließend. „Das Team hat die richtige Antwort auf die enttäuschende Leistung bei der Pleite gegen Dallas gegeben und die Herausforderung über 48 Minuten angenommen.“ Gegen die Mavericks hatte Orlando zuvor die siebte Heimniederlage in acht Spielen einstecken müssen. Rookie Tristan da Silva kam gegen Sacramento in zwölf Minuten auf drei Punkte sowie je zwei Rebounds und Assists.

Hartenstein verpasst die zweite Hälfte

Auch die Oklahoma City Thunder feierten einen deutlichen Sieg und bauten mit dem 132:111 gegen die Indiana Pacers ihre Tabellenführung im Westen aus. Angeführt wurde das beste Team der Liga erneut vom bärenstarken Shai Gilgeous-Alexander, der 33 Punkte erzielte.

Die Thunder haben nun neun Spiele in Serie gewonnen, mussten dabei jedoch das Aus von Isaiah Hartenstein verkraften. Der deutsche Center verletzte sich während der Partie an der Hüfte und verpasste die zweite Hälfte. Zuvor hatte der 26-Jährige vier Punkte, fünf Rebounds und einen Assist gesammelt. Ob Hartenstein länger ausfallen wird, ist noch nicht abzusehen.