Rom - Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier ist beim Tennis-Turnier in Rom bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 23 Jahre alte Dortmunderin musste sich in ihrem Auftaktmatch nach zweieinhalb Stunden der Spanierin Nuria Parrizas Diaz mit 6:4, 4:6, 2:6 geschlagen geben.

Das mit 3,5 Millionen US-Dollar dotierte Sandplatzturnier gilt als wichtiger Formtest für die am 28. Mai beginnenden French Open. Am Masters-1000-Turnier in Italiens Hauptstadt nimmt unter anderen auch Olympiasieger Alexander Zverev teil. Der an Nummer 19 gesetzte Hamburger hat in der ersten Runde ein Freilos. Der Warsteiner Jan-Lennard Struff, der beim jüngsten Turnier in Madrid mit dem Finaleinzug überrascht hatte, sagte seinen eigentlich geplanten Start in der Qualifikation ab.